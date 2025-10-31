"Il mistero della Viola peggiore di sempre: da ambizione a retrocessione", l'editoriale di Bucchioni

vedi letture

"Il mistero della Viola peggiore di sempre" è il titolo del commento del giornalista Enzo Bucchioni sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Di seguito alcuni estratti: "La Fiorentina penultima in classifica non ha proprio senso. Una situazione surreale, se pensiamo che proprio per cercare di festeggiare il centenario nel migliore dei modi il presidente Rocco Commisso aveva autorizzato una campagna acquisti straordinaria, da oltre novantamilioni di euro. [...] Da ambizione a retrocessione, la rima è imbarazzante. Cosa sta succedendo? Di chi sono le colpe? Domande che non trovano risposte, ma solo facce smarrite che entrano e escono dal Viola Park ormai diventato un calvario. In questi casi però un colpevole alla fine viene fuori e il suo identikit punta a Stefano Pioli".

Poi prosegue: "La società continua a difenderlo, ma se non fosse stato Pioli sarebbe già stato esonerato da un pezzo. Qualcuno suggerisce con malignità, se non avesse un contratto triennale da tremilioni l’anno. Possibile? Probabile? Nel calcio ci sta tutto, non ci sta vedere la Fiorentina giocare peggio di una provinciale nella notte di San Siro contro l’Inter, dove spesso è stata protagonista. [...] Ma è davvero tutto colpa di Pioli? I tifosi non hanno dubbi. I sondaggi a Firenze si sprecano, l’80% degli intervistati lo avrebbe già esonerato, per gli altri merita un’ultima chance fino alla prossima sosta del campionato a novembre. Non solo l’allenatore però, anche il momento di debolezza dirigenziale ha inciso. Soprattutto la lunga assenza da Firenze di Rocco Commisso per motivi di salute, ovviamente più importanti del calcio, ha creato un vuoto enorme in una società a conduzione familiare".