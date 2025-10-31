L'umore in città: la pazienza ormai è finita e i tifosi viola sono furiosi, bonus esauriti

Il clima domenica al Franchi sarà rovente, sarà simile a quello del finale di partita col Bologna, o anche di quello di San Siro contro l'Inter, si legge sul Corriere dello Sport. La pazienza è finita, per tutti, calciatori, staff tecnico e dirigenza. I bonus si sono esauriti negli ultimi giorni, coi tifosi che si sono mostrati sempre più insofferenti sui social. In particolare, alcuni di loro non hanno preso bene neanche quanto successo al termine della sfida con l'Inter, quando dopo lo 0-3 subìto un calciatore viola, Edin Dzeko, è stato festeggiato dal suo ex pubblico, andando a salutare la curva Nord.

Pioli nel mirino anche del popolo fiorentino, l'uragano di rabbia e rassegnazione che finora l'aveva risparmiato: l'hashtag #PioliOut è tornato a campeggiare anche sotto i post sul profilo instagram della Fiorentina. Firenze, o meglio gran parte della piazza, chiede a gran voce un cambiamento, in panchina e in dirigenza.