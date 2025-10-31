Pioli, quei tre punti valgono tutto. La Nazione: "Futuro e panchina in 90 minuti"

La Fiorentina di Pioli domenica contro il Lecce dovrà soltanto vincere, si legge su La Nazione. Per dare ossigeno a una classifica orribile, per bloccare l’emorragia della mancata vittoria dopo nove giornate di campionato, per l’orgoglio di una squadra che sembrano non averne più. Vincere poi significherebbe saltare uno scenario che in caso contrario difficilmente potrà non essere preso in considerazione, ovvero il futuro di Pioli.

Le riflessioni, in situazioni del genere, sono continue: il dg Ferrari e il ds Pradè, da Firenze, e il patron, Rocco Commisso, dagli Stati Uniti. Detto questo, ecco che anche il fatto che non ci sarà la conferenza stampa pre-match con il Lecce, può rappresentare un modo e forse una scelta mirata per mantenere il gruppo in una sorta di ‘bolla protettiva’ per tenere squadra e allenatore uniti in vista di una domenica che vale tutto.