Cosa non va nella Fiorentina? Intanto si rivede a Firenze l'ad viola Mark Stephen

Cosa non va nella Fiorentina? Prova a rispondere La Nazione che si sofferma sul fatto che negli ultimi giorni è ricomparso allo stadio il ceo viola Mark Stephan. Uomo di fiducia di Rocco Commisso e dirigente Mediacom da poco in pensione, è sempre stato nell’organigramma della società viola, restando comunque spesso nell’ombra. La sua presenza, divenuta più assidua in un momento particolare come quello attuale, può essere significativa. Ma a Firenze cresce la richiesta di una figura di campo, un uomo «di pallone» capace di fare da ponte con l’allenatore e l’area tecnica.