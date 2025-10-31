In caso di ko col Lecce sarà ribaltone, Tuttosport: "Vanoli in pole se salta Pioli"

Tuttosport fa il punto sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico, dopo la sconfitta con l'Inter di mercoledì sera, ha ammesso di non pensare alle dimissioni e anche la società gli ha ribadito la fiducia. Ora una vittoria con il Lecce è l’unico risultato possibile, per i giocatori e per lo stesso tecnico. Iniziano a circolare anche i nomi degli eventuali sostituti di Pioli, con la società che non può non guardarsi intorno. Non siamo ancora al nome preciso o ai contatti diretti ovviamente ma le orecchie fischiano in particolare a Paolo Vanoli. L’ex Torino, che ha ancora un contratto con la società granata da cui dovrebbe dunque liberarsi, conosce bene l’ambiente avendo giocato nella Fiorentina.

Serve insomma un carattere grintoso che sappia dare una scossa allo spogliatoio e per questo circola il nome di Daniele De Rossi, sondato già nel 2020 per sostituire Iachini poi confermato dal presidente Commisso, contrariato dalla fuga di notizie non condivise. Proprio per questo e perché il suo nome è troppo legato al ds Pradè, che la tifoseria vorrebbe lontano dalla Fiorentina insieme a Pioli, al momento resta improbabibile. Sullo sfondo anche Thiago Motta, ancora sotto contratto con Juventus che già in estate era stato accostato al club. Poi c’è la suggestione Palladino, a patto che con Pioli venga allontanato o si dimetta anche Pradè.