Rompicapo Fiorentina: squadra sbiadita, tradita da talenti e zoccolo duro

vedi letture

Su la Repubblica-Firenze si analizza il rendimento di alcuni giocatori della Fiorentina. Perché detto che i nuovi acquisti non stanno performando, è il rendimento di chi già c’era a lasciare ancora più basiti dato che hanno dimostrato di essere altro. Il club ha lottato per tenere Gosens e Dodo, per riscattare a suon di milioni Gudmundsson e Fagioli, per confermare e presto rinnovare Mandragora tanto per fare alcuni esempi. Cosa è successo al blocco squadra che doveva essere la base di partenza per un ciclo da parte alta della classifica è il mistero dei misteri. Dodo sembra ormai un corpo estraneo, Gosens la passata stagione era una forza della natura, adesso arranca spento e involuto.

A metà campo il Mandragora collante della squadra con il fuoco dentro ha lasciato spazio ad un giocatore che imbottisce di errori la gara, mentre quel Fagioli paragonato nelle fasi iniziali della sua avventura viola addirittura a Borja Valero per classe ed intelligenza non si vede da tempo, avvolto in un nuovo calciatore sbiadito, anzi spento. In difesa sono rimasti tutti, risultato? Fiorentina peggior retroguardia del campionato. Il gruppo squadra deve battere un colpo.