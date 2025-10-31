Come sta Gosens: rischio out fino alla sosta. Può saltare Mainz e Genoa

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Robin Gosens. Il tedesco è uscito a metà ripresa per un problema muscolare, con gli accertamenti del giorno dopo che hanno evidenziato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Ballottaggio quindi aperto tra Niccolò Fortini e Fabiano Parisi. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Gosens verrà valutato ma è molto probabile che resti fuori dai giochi fino alla sosta del 9 novembre, quindi saltando pure la trasferta di Mainz e quella di campionato contro il Genoa.