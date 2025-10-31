Una domenica thrilling per Pioli, il Corriere Fiorentino: "Ma lui è convinto di uscire dalla crisi"

Quella con il Lecce sarà una domenica thrilling che attende l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, si legge sul Corriere Fiorentino. La squadra è desolatamente penultima e ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Servono punti subito e serve dare solidità a una panchina traballante. Pioli non ha mai pensato di fare un passo indietro, anzi, è animato dalla certezza di riuscire a trascinare la Fiorentina fuori dal pozzo in cui si è infilata, fosse anche solo per restituire tutto il credito con cui è stato accolto.

Lo ha detto ai dirigenti e lo ha ripetuto ai giocatori già nello spogliatoio del Meazza. Lui stesso però sa come funziona ed è consapevole che non battere il Lecce gli sarebbe fatale. Servirà una Fiorentina profondamente diversa da quella che si è vista fin qua, una Fiorentina coraggiosa, che aggredisca e non subisca gli eventi. Un match per uomini forti, e ragazzi magari un filo incoscienti.