LA NAZIONE, Scordiamoci il passato e ripartiamo

La Nazione di oggi offre un editoriale sportivo a firma Cosimo Zetti. “Scordiamoci il passato e ripartiamo”, è il titolo del pezzo che riflette su come non capiti tutti i giorni di poter gioire per un pareggio scialbo senza gol come quello di ieri a Cagliari. Il tifoso della Fiorentina non ne poteva più di guardarsi dietro soffrendo, e la speranza è che dopo ieri ci sia la possibilità di tirare una riga e ripartire. Ripartire dalle cose buone, in primis Vlahovic: d’altronde più che il nome del nuovo allenatore e del sostituto di Milenkovic, servono programmi chiari. Gli errori ci stanno, scrive l’autore, ma si deve sempre imparare da essi: ora è momento di voltare pagina.