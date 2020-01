LA NAZIONE, Notte di derby per Patrick Cutrone

Serve un'impresa questa sera alla Fiorentina, scrive La Nazione che apre le sue pagine sportive con il titolo: "Notte di derby per Cutrone". Contro L'Inter di Conte, che forse potrà avere già avere a disposizione Eriksen almeno in panchina, la Fiorentina dovrà andare a 200 all'ora, come sottolineato anche da Iachini in conferenza stampa. In campionato l'ultima volta finì in pareggio ma l'Inter vuole ripartire dopo il periodo no. In palio una semifinale di Coppa Italia.