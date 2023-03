LA NAZIONE, Mai un aprile così nella storia viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto da La Nazione i nove incontri in programma dal primo al 30 aprile rappresentano il nuovo record assoluto in fatto di gare ufficiali disputate dalla Fiorentina nel quarto mese dell’anno (5 in campionato, 2 in Conference League e 2 in Coppa Italia). Il precedente primato risaliva al 2015, quando la squadra di Vincenzo Montella raccolse 2 successi, 1 pareggio e 5 sconfitte in 8 partite. In precedenza la squadra viola aveva raggiunto la quota di 7 gare in 2 occasioni: nel 1934 con Ging (2 vittorie e 5 pareggi il bilancio finale) e nel 2008 con Prandelli in panchina (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). La prima delle 9 sfide sarà con l’Inter sabato e 4 giorni dopo toccherà alla semifinale d’andata di Coppa Italia a Cremona. Poi si torna in campo sabato 8, alle 14.30, con lo Spezia. Altri 5 giorni, e sarà la volta della trasferta di Poznan per i quarti di Conference. A seguire, lunedì 17, alle 20.45, la gara con l’Atalanta e giovedì 20, alle 18.45, il ritorno di Conference con il Lech. Tre giorni e si va a Monza per poi giocarsi la finale di Coppa Italia nel ritorno del 27 gennaio con la Cremonese. La nona partita del mese si svolgerà domenica 30, al Franchi, con la Sampdoria.