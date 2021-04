LA NAZIONE, Le sfide fuori casa non sono un tabù

La Nazione, questa mattina, si concentra sulle prossime sfide che la Fiorentina affronterà. Il quotidiano si dimostra speranzoso riguardo a un possibile rush finale dei Viola, come accadde l'anno scorso con Iachini quando vennero raccolti 18 punti in 10 giornate. Guardando le statistiche ed il trend generale del torneo, ad esempio, è da apprezzare il fatto che la Fiorentina, fuori casa, potrebbe costruire l’eventuale rush finale. Non deve ingannare, infatti, il terzo peggior rendimento esterno della squadra viola, perché - si legge - dobbiamo considerare che la Fiorentina ha già affrontato fuori casa tutte le “sette sorelle” che stanno dominando questa stagione.