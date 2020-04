LA NAZIONE, Flachi: "Vlahovic è 'cattivo'. Cutrone..."

Sulle colonne de La Nazione, stamani in edicola, troviamo un'intervista all'ex attaccante viola Francesco Flachi: "Vlahovic è 'cattivo', Cutrone come Inzaghi", il titolo. "Cosa dico ai ragazzini mentre insegno calcio? Di non fare i miei errori - dichiara -. Io ho buttato via il 40 per cento della mia carriera". Poi, sulla quarantena: "Ora per prendere una boccata d'aria vado a fare la spesa... Prima odiavo farlo".