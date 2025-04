"La Fiorentina si spaventa, poi ci pensa Kean", il titolo di TuttoSport

Non poteva essere che Moise Kean, a trascinare la Fiorentina in semifinale di Conference League per il terzo anno consecutivo: la rivale sarà il Betis Siviglia, andata il 1° maggio in Spagna, ritorno al Franchi l’8. Non poteva essere che questo centravanti protagonista di una stagione stellare, capace anche ieri di raddrizzare una gara che durante l’acquazzone si stava quanto mai complicando". Queste le righe che aprono le pagine del quotidiano TuttoSport dedicate ai temi di casa Fiorentina. Al 65' Nemanic porta il doppio confronto in parità generando tensioni sia in campo che sugli spalti, poi ci pensa Moise Kean.

L'ex Juventus mette il pallone all'angolino e, dopo un lungo check del Var per una posizione al limite, fa esultare il Franchi. Nel finale il Var annulla per due volte il 4-2 gigliato e costringe la formazione di Palladino a soffrire fino al 96' ma al triplice fischio è missione compiuta. La Fiorentina è in semifinale. Festa e tensioni, soprattutto tra i due allenatori, in campo e festa sugli spalti dove era presente il Presidente Commisso che adesso sogna finalmente un trofeo. Non solo, il patron gigliato nel post gara tratta anche il tema del futuro di Moise Kean sottolineando come parlerà con il giocatore prima della trasferta di Cagliari per convincerlo a restare nonostante gli interessi dall'estero, su tutti quello del Barcellona.