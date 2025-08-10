La Fiorentina fa il prezzo per Comuzzo: 35 mln che sbloccherebbero il restante mercato

La Fiorentina fa il prezzo per Comuzzo: 35 mln che sbloccherebbero il restante mercatoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Rivolgendo lo sguardo al futuro di Pietro Comuzzo, il Corriere dello Sport fa il prezzo che la Fiorentina avrebbe dichiarato per il cartellino del difensore: 35 milioni di euro. È questa la richiesta del club di Commisso per il suo gioiello, consapevole che la corte del Milan potrebbe diventare sempre più concreta nelle prossime ore vista la necessità dei rossoneri di acquistare un valido sostituto di Thiaw, prossimo al Newcastle.

I viola non vorrebbero privarsi del classe 2005 ma devono anche fare i conti con la realtà, sapendo che una sua eventuale cessione sbloccherebbe il mercato che ancora devono concludere Pradè e Goretti, garantendo i proventi necessari all'acquisto di un vice Kean e al rimpiazzo dello stesso Comuzzo.