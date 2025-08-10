La Fiorentina fa il prezzo per Comuzzo: 35 mln che sbloccherebbero il restante mercato
FirenzeViola.it
Rivolgendo lo sguardo al futuro di Pietro Comuzzo, il Corriere dello Sport fa il prezzo che la Fiorentina avrebbe dichiarato per il cartellino del difensore: 35 milioni di euro. È questa la richiesta del club di Commisso per il suo gioiello, consapevole che la corte del Milan potrebbe diventare sempre più concreta nelle prossime ore vista la necessità dei rossoneri di acquistare un valido sostituto di Thiaw, prossimo al Newcastle.
I viola non vorrebbero privarsi del classe 2005 ma devono anche fare i conti con la realtà, sapendo che una sua eventuale cessione sbloccherebbe il mercato che ancora devono concludere Pradè e Goretti, garantendo i proventi necessari all'acquisto di un vice Kean e al rimpiazzo dello stesso Comuzzo.
Pubblicità
Rassegna stampa
Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
2 Rivelazioni, forma fisica e personalità: il bilancio della tournée della Fiorentina in Inghilterra
Copertina
FirenzeViolaDa Beltran a Ikoné più l'incognita Comuzzo, così la Fiorentina "finanzia" il vice Kean e non solo
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com