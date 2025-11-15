La Fiorentina e le difficoltà psicologiche, il mental coach Nicoletti analizza il caso

Per analizzare le difficoltà psicologiche che sta attraversando la Fiorentina, La Nazione ha chiamato in causa Stefano Nicoletti, docente di mental coaching e autore del libro "Guida alla prestazione ottimale nello sport". Con il suo programma "Play the Now", supporta atleti di ogni livello nel raggiungere risultati sportivi e benessere, mentre sulla squadra viola si è espresso così: "Nella Fiorentina c’è un problema di gestione dell’attenzione. La necessità di ottenere a tutti i costi il risultato aumenta gara dopo gara di più e porta via energie agli dettagli che invece costruiscono il risultato stesso. Quindi gli aspetti tecnici e la parte di strategia di squadra vengono disturbati".

Questo invece il parere dell'esperto sull'arrivo di Paolo Vanoli: "Il cambio di allenatore deve servire a dare una scossa al gruppo. Statisticamente questo avviene sempre nelle prime 3-5 partite col nuovo tecnico perché tutti sono portati a dare di più. Ma l’ondata di positività non deve esaurirsi qui. Vanoli deve essere bravo a dare punti di riferimento chiari".