Colombo torna sulla Fiorentina: "È scattato un click. Ma il pari non cambia le cose"

vedi letture

La stagione del Genoa ha preso una brutta piega, ma come la Fiorentina, anche il Grifone cerca di rialzarsi. A spiegarlo è Lorenzo Colombo, centravanti rossoblu intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport: "Tuttora il Genoa non sta nella posizione che merita. Il pari con la Fiorentina non cambia la sostanza delle cose, noi abbiamo già la testa sul Cagliari". Proprio l'attaccante, nello scontro salvezza contro i viola, è stato protagonista di una partita folle, con rigore causato, rigore sbagliato, e gol del pareggio: "Lo definirei come un click, un interruttore della luce che è scattato. Qualcosa di difficile da spiegare, una sorta di magia. Segni e un attimo dopo ti senti rinato, un pieno di energia. Un vero boost".

Spazio poi ai primi giorni della gestione De Rossi: "Il mister è un condottiero vero. Nei pochi giorni prima della gara con la Fiorentina è stato bravissimo a trasmetterci il senso di rivalsa verso noi stessi. Ci sta chiedendo ora più qualità con il pallone, dove abbiamo tanto margine di crescita.Vuole coraggio affinché prendiamo in mano il gioco".