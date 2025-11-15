Riconquistare la gente. Il primo obiettivo di Vanoli è riavere la Fiesole a fianco

"Riconquistare il fortino Franchi". La Nazione propone questo titolo, nelle sue pagine d'apertura sulla Fiorentina, in vista della ripresa delle partite e di ciò che toccherà affrontare a Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore sa bene cosa significa avere la Curva Fiesole al proprio fianco, e proprio da questo è ripartito nel suo insediamento al Viola Park. L'ha fatto percepire ai giocatori nelle doppie sedute di questi giorni, perché riportare la gente dalla propria parte vorrebbe dire avere la spinta di un popolo dietro le spalle. Chiaro che debba essere la squadra a fare il primo passo. Adesso non può essere altrimenti. Serve dare un segnale, il pubblico gigliato non aspetta altro.

Il cantiere della Fiesole può influire, lo ha ammesso anche Vanoli seppur non voglia sentir parlare di alibi. Eppure lo stadio a metà c’era anche lo scorso anno, con la squadra di Palladino capace di conquistare però 40 punti e di schiantare quasi tutte le big una dopo l’altra. La quota punti in casa di una stagione ‘normale’, con l’obiettivo Europa, è sempre stata mediamente quella. Vanoli, contro la Juventus la sua prima al Franchi, riparte come detto da un punto. Bottino da incrementare in fretta a cominciare proprio dalla sfida contro i bianconeri. Il Franchi farà la sua parte, la cornice di pubblico sarà la ‘solita’, di poco superiore ai 20.000 spettatori. Qualche manciata in più, ma oggi il Franchi non può fare tanto di meglio. Atteso un tifo di quelli significativi, l’effetto Vanoli si farà sentire. Compattare l’ambiente, remare tutti dalla stessa parte.