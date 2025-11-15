"Comanda il Vanolismo. Ci piace l'umiltà vincente". Il pensiero de La Nazione

"Comanda il Vanolismo: sacrificio e praticità". Nella consueta rubrica del sabato "Rock&Gol" a cura di Benedetto Ferrara, su La Nazione, spazio al metodo di Paolo Vanoli e alla cura che sta cercando di portare alla Fiorentina: "Pensiamo a salvare la pelle, piuttosto. Ora sarà bene solo guardare avanti. Ora comanda il Vanolismo, che non sappiamo ancora cosa sia ma la fiducia non ci manca. L’esperienza del tecnico precedente invita tutti alla moderazione, ma credere nell’impresa è un dovere per tutti. [...] A Genova abbia visto qualche piccolo passo in avanti, ma il lavoro da fare per riuscire in questo free climbing tecnico tattico esistenziale è davvero tanto. Vanoli lavorerà duro e noi speriamo che la squadra lo segua anche nei minimi dettagli.

Ci piace il concetto di umiltà vincente, invocato dal nuovo allenatore. Anche perché la presunzione perdente vale cinque punti in classifica a metà novembre, ovvero una specie di incubo per chiunque ami il colore viola. Ora servono sacrificio e senso pratico. Poi, una volta centrati gli obiettivi, potremmo tornare a cercare risposte al fallimento del piolismo e a cercare orizzonti di gloria. Sia benedetta la sosta di campionato per organizzare una ripartenza degna di questo nome. E questa volta la Juve per la Fiorentina non sarà solo la solita sfida con i rivali di sempre, ma la prima vera partita di un nuovo corso che ci racconterà cosa sia davvero la Fiorentina. Forza Paolo, siamo con te".