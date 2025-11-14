Nazionali, momento positivo per Gudmundsson. Oggi tocca ad altri 3 viola e domani a 2
Momento positivo per Gudmundsson, che dopo il gol di domenica a Genova si è ripetuto anche ieri a Baku, nella sfida di qualificazione ai Mondiali della sua Nazionale con l’Azerbaigian. Nella vittoria per 2-0 dell’Islanda, il numero 10 è riuscito a mettere la firma al 20’, spingendo in rete su assist di Johannesson la palla del momentaneo vantaggio.
Oggi intanto tocca ad altri tre viola scendere in campo: alle 16 l’Italia Under-21 di Fortini e Comuzzo affronta la Polonia a Szczecin, mentre alle 20:45 la Croazia di Pongracic ospita a Fiume le Isole Fær Øer. Domani tocca a Dzeko (Bosnia) e Sohm (Svizzera). A riportarlo è La Nazione.
