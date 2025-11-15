Fondamentale in Viola e Italia. Tuttosport certo: "Ai playoff senza Kean sono guai"

"L'Italia è fatta. Ma ai playoff senza Kean sono guai". Tuttosport si schiera così sulla Nazionale italiana e sull'importanza che riveste in essa Moise Kean, assente in queste gare di novembre per l'infortunio alla tibia che l'ha costretto a restare al Viola Park. L'attaccante della Fiorentina è un totem assoluto per gli Azzurri, che da quando sono guidati da Gennaro Gattuso si sono sempre affidati al doppio centravanti, trovando ampie garanzie in campo. L'ex Juve è stato e rimane il principale riferimento dell'Italia assieme a Retegui, in questo periodo è stata trovata un'altra certezza con Pio Esposito ma in vista degli spareggi per il Mondiale, a marzo, sarà fondamentale ritrovare un Kean tirato a lucido.

Il centravanti della Fiorentina ha saltato le ultime due gare in Nazionale per infortunio mentre nelle prime tre con Gattuso in panchina, oltre a segnare 4 gol, ha mostrato un feeling inaspettato con Retegui ed è stato anche un maestro nella “riaggressione” essendo ormai nel calcio moderno gli attaccanti i primi difensori. Kean inoltre possiede la rara capacità di inventarsi una giocata dal nulla, aiuta la squadra quando è in sofferenza tenendo palla ed è un eccezionale contropiedista: tutte doti che potrebbero rivelarsi fondamentali soprattutto nel caso in cui dovessimo giocarci la gara decisiva dei playoff fuori casa (giovedì 20 novembre l’attesissimo sorteggio a Zurigo).