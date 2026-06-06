La Fiorentina e il "legame" con l'Emilia: arriva Grosso, torna anche Sohm

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Su Tuttosport, nel punto dedicato al mercato, si fa una cernita delle trattative che interessano la Fiorentina e più precisamente un quadro di ciò che riguarda i lavori in corso tra la società viola e l'Emilia Romagna. In primis perché a Firenze arriverà Fabio Grosso come nuovo allenatore, dopo che ieri è stato anche ufficializzato l'addio di Paolo Vanoli, con tanto di doverosi ringraziamenti al tecnico per il lavoro svolto quest'anno e la difficile salvezza raggiunta. Per il Campione del Mondo 2006, scrive il quotidiano, contratto biennale con opzione per una terza stagione (ingaggio da 1,2 milioni annui).

Sempre dalla stessa regione però la Fiorentina potrebbe accogliere anche altri rinforzi. Continua infatti a persistere l'interesse dei viola per Cristian Volpato, avuto da Grosso proprio a Sassuolo e che Paratici e Goretti starebbe studiando per rafforzare le corsie d'attacco a disposizione dell'ex ormai tecnico neroverde. Inoltre, dal Bologna farà rientro Simon Sohm, non certo un nuovo acquisto ma comunque un altro elemento che tornerà viola a tutti gli effetti, non venendo riscattato dai rossoblu.