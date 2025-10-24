La Fiorentina brilla in Conference, La Repubblica-Firenze: "Una vittoria per il futuro"
La Fiorentina ritrova la vittoria, batte il Rapid 3-0 e si mantiene a punteggio pieno nel girone unico di Conference League, si legge su La Repubblica-Firenze. Una vittoria che serve per il presente ma sicuramente anche per il futuro, quello più prossimo chiamato Bologna, il primo dei tre impegni — con Inter e Lecce in campionato — che dovranno definitivamente togliere i viola dalla zona retrocessione, scacciare la paura e ridare fiato e speranza a un gruppo reduce da un avvio negativo di stagione.
Dall’Austria Pioli si porta però dietro tante buone indicazioni: il suo maxi turnover, con sette giocatori diversi rispetto a San Siro, produce buoni frutti e offre altre alternative all’undici titolare, con le cosiddette “riserve” abili a sfruttare la propria occasione. Domenica pomeriggio contro il Bologna, però, la prova del nove: per uscire dalla crisi, provare a ripartire e sorridere anche in campionato. La Conference, invece, resta il grande obiettivo, nell’anno del centenario.
