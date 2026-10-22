Quando torna Atta? Corriere dello Sport: "Cresce l'ottimismo: punta l'Atalanta"
La Fiorentina aspetta il ritorno di Arthur Atta, fermo ormai da circa un mese per un problema fisico che si è rivelato più complicato del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista francese sta proseguendo il proprio programma di recupero dopo il sovraccarico muscolare all'addome accusato successivamente alla sfida contro il Napoli del 20 settembre.
Atta aveva disputato le prime cinque giornate di campionato, oltre a parte della gara di Coppa Italia contro il Benevento, prima di essere costretto a fermarsi. Finora ha saltato soltanto le partite contro Genoa e Como, considerando anche la sosta per le nazionali. Dal Viola Park cominciano però ad arrivare segnali incoraggianti. Il francese difficilmente sarà disponibile contro l'Inter, anche se potrebbe aggregarsi alla squadra, mentre il rientro tra i convocati potrebbe arrivare contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale oppure nella successiva sfida con il Sassuolo.
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