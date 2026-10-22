È ballottaggio tra Oulai e Brescianini contro l'Inter. Niente Pedro Goncalves
La Fiorentina prepara la trasferta contro l'Inter e Paolo Vanoli valuta una modifica tattica per garantire maggiore equilibrio alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'allenatore viola sta pensando al passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con l'inserimento di un centrocampista in più al posto del trequartista Gonçalves.
Il principale ballottaggio riguarda Oulai e Brescianini, candidati ad affiancare Fagioli e Ndour, che sembrano invece sicuri di una maglia da titolare. Una soluzione pensata soprattutto per rafforzare la fase difensiva, apparsa troppo fragile nelle ultime uscite, senza rinunciare alla pericolosità offensiva.
Per il resto, Vanoli sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione vista contro il Como. In difesa Dodò potrebbe insidiare Jimenez, mentre sulle fasce offensive Mastantuono e Njie restano favoriti. Davanti Pellegrino mantiene un leggero vantaggio su Beto, anche se una staffetta appare probabile. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per definire le scelte. L'obiettivo è presentare a San Siro una Fiorentina più compatta, capace di limitare gli errori e sfruttare meglio le occasioni create.
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