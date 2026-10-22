Franchi, addio ai grandi concerti dopo il restyling: il motivo e dove saranno
Il nuovo stadio Artemio Franchi non potrà più ospitare i grandi concerti da 40mila spettatori. Come riportato da Repubblica Firenze, il progetto di riqualificazione prevede una capienza per gli eventi musicali ridotta a circa 20-25mila posti, insufficiente per accogliere le tournée dei principali artisti internazionali.
Una scelta che comporterà la perdita di un'importante opportunità economica, come sottolineato da Alessandro Bellucci, vicepresidente di Assoconcerti e amministratore delegato de Le Nozze di Figaro. Secondo i dati Siae del 2025, infatti, la musica dal vivo in Italia ha superato il miliardo di euro di incassi, contro i 550 milioni generati dal calcio.
Bellucci rassicura però sul futuro dei concerti a Firenze, indicando nella Visarno Arena la principale alternativa. La struttura, con una capienza autorizzata fino a 62mila spettatori, ha già ospitato artisti come Vasco Rossi, Green Day, Linkin Park e Cesare Cremonini, raggiungendo 300mila presenze nell'ultima estate. Resta il problema delle tournée che richiedono obbligatoriamente posti a sedere numerati. L'installazione di tribune alla Visarno Arena sarebbe possibile, ma richiederebbe investimenti, concessioni più lunghe e autorizzazioni specifiche. Un'altra soluzione potrebbe essere la realizzazione di una nuova arena cittadina, ipotesi che tuttavia appare ancora lontana.
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