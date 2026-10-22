Fiorentina a muso duro con la Lega sugli arbitri. Il contrattacco del club

La Fiorentina non intende fare passi indietro dopo gli errori arbitrali della sfida contro il Como. Come riportato da La Nazione, il club viola è pronto a rivolgersi alla Figc per ottenere gli audio degli arbitri e chiarire gli episodi contestati. La risposta della Lega non ha infatti soddisfatto la società, soprattutto riguardo al mancato intervento del Var sul primo gol lariano e al fuorigioco fischiato a Pongracic, che ha annullato il possibile pareggio.

La presa di posizione, sostenuta anche da Giuseppe Commisso, nasce da un malcontento accumulato durante la stagione per diverse decisioni arbitrali ritenute discutibili. Dalla gara con la Roma a quella contro il Genoa, fino agli episodi di Como, la dirigenza chiede maggiore chiarezza e uniformità di giudizio. Anche il direttore generale Alessandro Ferrari ha sottolineato l'importanza di utilizzare correttamente le tecnologie a disposizione degli arbitri.

Intanto, per la delicata sfida contro l'Inter a San Siro, è stato designato Mariani, con Fabbri e Santoro al Var. Di Bello resterà invece fermo nel prossimo turno, mentre Paterna sarà regolarmente impiegato. La Fiorentina teme nuovi episodi controversi e chiede risposte concrete per tutelare la credibilità del campionato in una fase decisiva della stagione.