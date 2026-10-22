FirenzeViola Dodo titolare? I tifosi a RFV si dividono ma prevalgono i no: qualcuno invoca la tribuna

Il minutaggio cresce, la fiducia della piazza molto meno. Dodo è stato al centro del sondaggio lanciato questa mattina durante “Buongiorno Firenze” da Andrea Giannattasio su Radio FirenzeViola: alla luce dello spazio crescente concesso da Paolo Vanoli al brasiliano, sarebbe giusto rivederlo titolare nelle prossime partite, nonostante le questioni contrattuali ancora aperte? Tra i tanti messaggi e le telefonate ricevute, il confronto ha restituito l’immagine di una tifoseria divisa, ma con una netta prevalenza di contrari al suo ritorno nell’undici iniziale. Le scelte del tecnico, che sta tornando a coinvolgere con maggiore continuità l’esterno, non sembrano dunque aver convinto buona parte degli ascoltatori.

Non sono mancati interventi favorevoli a concedergli spazio ("Finché percepisce lo stipendio è un nostro giocatore e deve giocare!" uno dei pensieri più ricorrenti), ma a prevalere sono state le perplessità sull’opportunità di rilanciarlo proprio adesso. Un dissenso che, in alcuni casi, ha assunto toni particolarmente duri: qualcuno ha evocato persino la tribuna. Una posizione più drastica rispetto al semplice no alla maglia da titolare, che misura la distanza ancora esistente tra il brasiliano e una parte del pubblico viola. Vanoli ne sta aumentando l’impiego; per riconquistare la fiducia dei tifosi, invece, Dodo ha ancora strada da fare.