Janogy, futura mamma-calciatrice: "Ecco cosa è successo con la Fiorentina"

L'attaccante della Fiorentina femminile Madelen Janogy e il fidanzato tennista Jakob Amilon presto avranno un figlio e l'annuncio al club viola della calciatrice ha fatto il giro del mondo. Ad intervistarla oggi è Tuttosport che si fa raccontare le emozioni: "Onestamente un po’ ero preoccupata perché avevo sentito storie di alcune colleghe che avevano ricevuto un trattamento ben diverso. Allo stesso tempo, però, conosco le persone che lavorano alla Fiorentina e quindi dentro di me sapevo che sarebbero stati tutti felici. E infatti quando l’ho comunicato mi hanno emozionata, perché la reazione è stata “Noi siamo felici, ma sei tu quella che deve esserlo ancora di più!".

Poi aggiunge a proposito del rinnovo fino al 2028 con il club firmato poco prima della notizia: "Sono orgogliosa e grata di far parte di un club come questo e credo sia giusto raccontare questa storia e sottolineare quanto compiuto dalla Fiorentina. Perché è vero forse in Italia è ancora un tema delicato, ma allo stesso tempo è importante far sapere a tutti che esistono anche qui tante realtà come la Fiorentina capaci di queste scelte".