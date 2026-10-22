Lo sfogo di Vanoli sull'attacco e i numeri horror: il saldo è negativo

La Fiorentina continua a fare i conti con un problema offensivo che preoccupa Paolo Vanoli. Dopo la sconfitta contro il Como, il tecnico ha evidenziato la difficoltà della squadra nel trovare la via del gol, nonostante le occasioni create, con un'espressione che è stata una sorta di sfogo: "Io vedo una squadra che prende tanti gol, ma che non ne fa nemmeno con le mani... ". A confermarlo sono anche i numeri: i viola hanno prodotto un valore di Expected Goals pari a 11,53, ma hanno realizzato soltanto 8 reti in sette giornate, con un saldo negativo di -3,53, il secondo peggiore della Serie A.

La scarsa concretezza emerge anche dalla distribuzione dei marcatori. Mastantuono guida con tre gol, seguito da Pellegrino a due, mentre Pongracic e Jimenez sono fermi a uno. Ancora a secco Beto e Njie, arrivati per rafforzare il reparto offensivo. Preoccupa soprattutto la percentuale di conversione delle occasioni, appena il 6,90%, tra le più basse del campionato. Un dato che impone una svolta immediata per evitare ulteriori difficoltà in classifica.

In vista della trasferta contro l'Inter, Vanoli dovrà scegliere tra Pellegrino e Beto, con l'argentino attualmente favorito. Non è esclusa nemmeno la possibilità di vederli insieme, soluzione già presa in considerazione dall'allenatore per aumentare il peso offensivo della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.