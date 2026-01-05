L'unica nota negativa del Franchi: Ndour bocciato, non riesce a incidere
Nella prova tutto sommato buona della Fiorentina di ieri, capace di superare la Cremonese per 1-0 grazie alla rete in pieno recupero di Moise Kean, tante le note positive, qualcuno ancora di rimandare. Tra questi Cher Ndour: schierato titolare da Paolo Vanoli per la terza gara consecutiva, il classe 2004 ha messo in campo tutti i pregi e (soprattutto) limiti che ormai a Firenze conoscono bene, su tutti l'incapacità di cambiare passo palla al piede. La sua prova dura 75', la Gazzetta dello Sport la giudica da 5 e scrive: Come spesso gli succede, non lascia tracce".
Cher Ndour, le pagelle di Fiorentina-Cremonese
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 5
Tuttomercatoweb.com: 5,5
FirenzeViola.it: 5,5
