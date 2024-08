L'OPINIONE, Viola solo abbozzata per colpa del mercato

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere un editoriale a firma di Alberto Polverosi, storico giornalista fiorentino. Questo il suo pensiero sul match di Parma: " Non era la vera Fiorentina, non poteva esserlo. Ha ragione Palladino, ci vuole tempo. La viola è un prodotto appena abbozzato anche per colpa del mercato, del ritardo con cui il club si è mosso. Mancano ancora due difensori, due centrocampisti (se Amrabat va via), un sostituto di Kean".

Sulla fase difensiva: "Sulla prima della Fiorentina di Palladino restano però alcuni aspetti da valutare, il primo è il sistema difensivo. La squadra è passata da una linea a quattro a una linea a tre, ma la sua fragilità è apparsa subito evidente. Di Martinez Quarta è nota la difficoltà nella marcatura. Il disastro di Pongracic è apparso ancora più evidente. Infine Comuzzo che, nell’azione del gol, ha marcato Man a una distanza tale da permettere al rumeno di prendere la mira e piazzare la palla sul secondo palo. Senza Milenkovic (ceduto) e Ranieri (squalificato) era tutto troppo nuovo. In buona parte gli errori sono stati individuali, ma tutta la squadra non ha garantito un’efficace copertura".

Su Kean: "Con i 90' di Parma ha raggiunto 919' senza segnare in Serie A. Ma anche se il dato è significativo, in certi momenti è sembrato che la squadra non riuscisse a metterlo nella condizione ideale per arrivare al gol. Ha avuto un’occasione e l’ha sbagliata, si è battuto tanto, ma per aiutarlo davvero e perché lui possa aiutare la squadra, come va servito? In profondità? Non è mai partito. Con palla addosso? Qualche sponda l’ha fatta ma senza troppa precisione. Nelle amichevoli aveva dimostrato che il suo pezzo forte era il colpo di testa, ma di palloni buoni dalle fasce non ne sono arrivati. Nel secondo tempo si è perso, andava sostituito. Già, ma con chi?".