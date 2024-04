L'OPINIONE, Pari bicchiere mezzo pieno. O tre di tequila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All’interno dell’edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma di Benedetto Ferrara. Questo il simpatico e irriverente commento del giornalista fiorentino sul match di Conference League: “Se per caso vi è capitato di vedere in tv Real-City e poi la Fiorentina di Conference avrete provato quella strana sensazione che si può provare passando da un concerto de Depeche Mode a San Siro a un live di Deborah e i gabbiani alla Sagra del Pinolo di Chiesanuova. Che poi l’allenatore dice che siamo stati bravi a non subire gol. Il classico bicchiere mezzo pieno. Oppure tre bicchieri di Tequila uno di fila all’altro. Dipende”.

Sulla Fiorentina, aggiunge: “La realtà ci dice che i viola sono ancora in corsa, ma il fatto che questa squadra non abbia ancora imparato a mettere sotto le squadre, scarse e forti che siano, brave a difendersi fa un po’ riflettere. Poi magari alziamo un trofeo e tutto questo sarà dimenticato. Altro allenatore, altri giocatori, stesso Viola Park”.

Mentre su Vincenzo Italiano, chiosa: “Azzecca qualche partita e ne sbaglia altre. E’ chiaro che nel suo intimo anche lui non vede l’ora di cambiare aria. Ma non sarà per questo che i suoi ogni tanto sbracano. Non sarà stato lui a dire ai suoi esterni offensivi di tornare indietro dopo aver fatto finta di puntare l’avversario. E neanche a dire a Nzola di salvare la porta avversaria da un tiro di Beltran che sta per finire dentro. C’è un bel po’ di confusione nella testa di tutti. E quella frase dedicata ai centravanti, quella che dice “Non segna ma lotta per la squadra” alla fine mette addosso una malinconia simile a quando, dopo aver visto un brutto film, ti consoli con un classico: “La storia non regge, gli attori mediocri, però bella la fotografia”. Mah”.