Ranieri-Lazio, il ds Fabiani l'ha avuto e lo riprenderebbe. Dietro il Torino

Luca Ranieri e la Fiorentina, un legame che mai come questo momento è stato in discussione. L'ex capitano viola è stato degradato della fascia da capitano, la sua posizione nei confronti del club è quella di chi è pronto a farsi da parte se ce ne fosse il bisogno e in caso di sua concreta partenza, la dirigenza viola andrebbe a prendere non solo un altro difensore, ma altri due. Ad ora però, per il classe '99 sono arrivati solo timidi sondaggi, che potrebbero diventare qualcosa di più concreto nelle prossime ore.

In tal senso, secondo Tuttosport, Ranieri può diventare un profilo spendibile per il Torino, alla ricerca di un difensore da aggiungere al mazzo di Baroni. Ma occhio anche alla Lazio, visto che il ds Angelo Fabiani lo stima molto e l’ha già avuto alle proprie dipendenze ai tempi della Salernitana, oltre al fatto che i biancocelesti stanno definendo la cessione di Romagnoli. Possibile duello all’orizzonte tra Cairo e Lotito, alla ricerca entrambi di un innesto di piede mancino per le rispettive linee difensive.