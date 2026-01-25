Il Cagliari leva ottimismo, Repubblica: "Vanoli è tornato Vanoli. Piccoli, ombra di se stesso"

"Una difesa che balla, un centrocampo senza idee, un attacco senza attaccante". Per la Repubblica (ed. Firenze), è questo ciò che restituisce della squadra viola Fiorentina-Cagliari di ieri, con la sconfitta degli uomini di Vanoli in uno scontro chiave per la salvezza. "Ci eravamo illusi che Vanoli fosse riuscito nel miracolo di ridare alla Fiorentina un po’ di smalto, invece la partita con il Cagliari lava via quel poco di ottimismo che avevamo tirato fuori per guardare avanti con meno apprensione. Invece no, ci sarà da soffrire ancora. E parecchio a giudicare da quello che abbiamo visto ieri pomeriggio", scrive il quotidiano fiorentino.

Che poi prosegue nell'analisi: "Una brutta Fiorentina, che ha avuto un brivido di reazione ma si è spenta subito. Era una bella occasione la sfida con il Cagliari, anche perché le altre in corsa per salvarsi hanno partite difficili e con tre punti la Fiorentina avrebbe fatto un salto in classifica. Ma l’ambizione ha preso l’umido di questo pomeriggio uggioso e Vanoli è tornato Vanoli. Bisognava caricare il gruppo per questa partita, però non c’è riuscito".

Il giudizio di Repubblica, a cura di Giuseppe Calabrese, è duro anche sui singoli. Soprattutto su Roberto Piccoli: "Che delusione questo Piccoli, l’ombra di se stesso, pagato una follia per girellare laggiù senza avere negli occhi l’istinto del bomber. Quanto manca Kean, che anche quando gioca male almeno si porta via uno o due difensori".