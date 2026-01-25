Brescianini merita la maglia da titolare: giocatore vero, ieri il migliore

Nell'ecatombe di pagelle che i quotidiani sportivi riservano alla Fiorentina in merito alla sconfitta contro il Cagliari, l'unico a salvarsi è Marco Brescianini. Il nuovo acquisto viola continua a ben figurare e dopo il buon impatto avuto contro il Milan, anche ieri risulta un valido ingresso in campo, condito peraltro dal primo gol con la nuova maglia. Per l'ex Atalanta fioccano giudizi positivi, come quello de La Gazzetta dello Sport: "Entra e segna il gol che riapre la partita. Ha grinta e tempi giusti". In seconda battuta il Corriere dello Sport-Stadio: "È un giocatore vero, con il senso del gol. Va vicino anche alla doppietta. Buon impatto"; mentre La Nazione scrive: "Si fa trovare puntuale per la deviazione vincente e sfiora pure la doppietta. Merita di essere titolare". Infine, il Corriere Fiorentino: "Sa come fa a buttarsi nel mezzo. Gol di forza e sfiora la doppietta".

