Difensore cercasi, la Fiorentina sonda Niakaté: nodo formula. Leite sullo sfondo

vedi letture

Spazio al mercato della Fiorentina, sulle pagine di oggi del Corriere dello Sport-Stadio. In particolare, il quotidiano si sofferma sulla questione difensore, con la dirigenza viola che sta vagliando il panorama italiano e internazionale prima di scegliere con cura un centrale da portare a casa, preferibilmente di piede mancino. Tra le ipotesi più concrete, Diogo Leite può essere un'occasione a buon prezzo visto che il suo contratto con l'Union Berlino scadrà a giugno, ma c'è da considerare la concorrenza.

Per Sikou Niakaté - aggiunge il Corriere -, elemento che piace alla Fiorentina, il problema è la formula: il Braga pretende di inserire l'obbligo di riscatto nel prestito. Saranno giorni di analisi profonde, con la consapevolezza che la sessione di trattative finirà il 2 febbraio e che entro quel termine, dunque, i viola dovranno chiudere l'acquisto del difensore.