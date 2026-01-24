Dagli inviati Il messaggio della Fiesole per Commisso: "Ti vogliamo ringraziare, presidente"

All'Artemio Franchi dove Fiorentina e Cagliari si sfideranno per la 22esima giornata di Serie A, è anche la giornata del ricordo di Rocco Commisso, presidente e proprietario del club scomparso una settimana fa. Oltre alle iniziative in campo, anche la Curva Fiesole ha mandato il suo messaggio stampando per i presenti in Curva Ferrovia un volantino con su una scritta dedicata a Commisso. Questo il suo contenuto: "Ciao Presidente. Caro Presidente, con queste poche righe vogliamo salutarti e ringraziarti.

Sì, dobbiamo farlo perché in questi anni hai gestito la Fiorentina con passione. La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di “moneeey”, ti dicemmo una cosa: “I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione”.

Beh, dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Come in qualche modo, hai sempre avuto una forma di rispetto verso la Curva Fiesole, e noi questo non lo dimentichiamo. Buon viaggio Presidente, anche da lassù, continua a tifare viola.

Curva Fiesole".