L'Italia da trascinare, ma prima Fiorentina-Inter: stasera è anche Kean vs Pio

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Da domani saranno compagni di Nazionale e di reparto, a Coverciano, con l'obiettivo di trascinare l'Italia al Mondiale. Prima però, si daranno battaglia al Franchi - sperano - a colpi di gol. Moise Kean e Pio Esposito saranno protagonisti di Fiorentina-Inter, stasera, quando saranno chiamati all'ultima grande prestazione prima della sosta e del ritiro azzurro. Ci arrivano senza dubbio in maniera diversa, come scrive stamani La Nazione: Moise sta meglio dopo il problema alla tibia. Ha giocato un’ora in Polonia senza avvertire dolore. Anzi, il nervosismo al momento della sostituzione è stato registrato come la volontà di rimanere in campo. Vanoli ha gestito bene anche l’immediato post partita, prendendo il buono dalla sceneggiata del suo attaccante.

L’ora in coppa gli ha comunque fatto bene, seppur la prestazione non sia stata indimenticabile. Stasera servirà di più. Lo sa anche Moise, che deve recuperare in fretta la brillantezza dei giorni migliori. Quella che, tutto sommato, non ha mai smarrito Esposito, oggetto del desiderio estivo della Fiorentina (in realtà poi però più vicina al fratello Sebastiano) e oggi centrale nelle rotazioni di Chivu. L’assenza di Lautaro Martinez gli ha dato ancora più chance. Per lui 8 gol e 6 assist alla prima stagione fra i grandi. Predestinato, senza dubbio dal sicuro avvenire. Ma Chivu e Gattuso hanno bisogno del presente. Vanoli proverà a limitarlo, Kean vorrà vincere il duello personale in salsa azzurra. Poi sarà tempo di pensare alla Nazionale.