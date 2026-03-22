Record sugli spalti per Fiorentina-Inter. Franchi verso il maggior sold out stagionale
Fiorentina-Inter di stasera si giocherà anche sugli spalti. Come scrive stamani La Nazione, il Franchi si prepara a battere il suo record di presenze stagionali grazie a una grande cornice di pubblico. Partita che si prepara da sola dal punto di vista delle motivazioni. Anche grazie a uno stadio pieno, di fatto esaurito. L’ultimo aggiornamento della biglietteria parla di circa 22mila spettatori attesi sugli spalti, vacilla dunque il record stagionale di 22.346 dello scorso novembre in occasione della partita contro la Juventus, con una domenica intera ancora a disposizione per acquistare il tagliando.
Cifra che, come anticipato su queste pagine, dovrebbe essere frantumata. E per provare tutti insieme a vivere un sogno. Inter favorita, certo. Ma quante volte - conclude il quotidiano locale - la Fiorentina e la sua gente hanno sovvertito i pronostici?
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