Qui Inter, tifosi nerazzurri in stazione per caricare la squadra verso Firenze

Qui Inter, tifosi nerazzurri in stazione per caricare la squadra verso FirenzeFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

A causa dell’episodio di inizio febbraio durante Cremonese-Inter, con il petardo lanciato dal settore ospiti al portiere grigiorosso Audero, i tifosi dell’Inter non possono andare in trasferta e quindi sostenere la squadra a Firenze contro la Fiorentina. E così il gruppo ultrà che governa la Curva Nord ha organizzato un raduno alla stazione di Rho-Fiera per caricare Chivu e i giocatori in partenza per la Toscana. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.