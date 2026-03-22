Achille Lauro e la voglia di esibirsi al Franchi: "Appena sarà agibile faremo di tutto"

vedi letture

È stata un successo la prima delle due date di Achille Lauro a Firenze. L'artista, in concerto sia ieri che oggi al Mandela Forum, ha incantato il pubblico fiorentino a suon di canzoni che hanno regalato una serata magica ai suoi fan, aizzati dallo stesso solista romano: "Firenze sei pazzesca!", le urla ripetute più volte da Lauro durante l'esibizione, nel corso della quale ha anche rimarcato la voglia di suonare al Franchi, lo stadio della Fiorentina.

Più precisamente, il cantante l'ha spiegato tra un brano e l'altro, come si legge stamani su La Nazione: "Abbiamo fatto di tutto per fare il concerto allo stadio di Firenze ma è inagibile per i lavori, appena sarà agibile faremo di tutto per essere i primi", le parole di Lauro dal palco, voglioso di esibirsi nel capoluogo toscano non appena saranno finiti i lavori di restyling nell'impianto di Campo di Marte.