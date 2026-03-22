FirenzeViola Fiorentina-Inter, totoformazione: Vanoli con un undici già fatto. Kean pronto a pungere

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Nessun dubbio per i quotidiani odierni in merito alla formazione che schiererà la Fiorentina questa sera, contro l'Inter, nel posticipo della 30a giornata di campionato. Paolo Vanoli sogna lo sgambetto alla capolista per andare al riposo durante la sosta, missione molto difficile vista la forza dei nerazzurri e la loro ulteriore voglia di tenere a distanza Milan e Napoli dalla lotta scudetto. I viola però ci proveranno e lo faranno con un undici iniziale difatti già annunciato.

Sarà il solito 4-1-4-1 diventato ormai marchio di fabbrica, con De Gea capitano e guardiano della porta. Di fronte allo spagnolo la coppia più assortita e affidabile vista ultimamente è quella composta da Pongracic e Ranieri, pronti a tornare titolari assieme. Sulle fasce Dodo e Gosens, davanti a loro l'intoccabile Parisi e Gudmundsson dalla parte opposta, chiamato a una prestazione degna del costo del suo cartellino. Fagioli imprescindibile in cabina di regia, Brescianini e Mandragora sugli interni di centrocampo e Kean là davanti a duellare con i centrali interisti.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara con l'Inter, secondo le principali testate nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean.