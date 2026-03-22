Primavera, Fiorentina a Cagliari a caccia del primo posto: la formazione ufficiale
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Continua la marcia verso la vetta della Fiorentina Primavera, chiamata stamani ad approfittare del passo falso della Roma capolista. I giallorossi sono stati fermati sul pareggio ieri, infatti, dal Monza, e la squadra di Galloppa ha l'occasione di agganciarli in testa - aspettando poi lo scontro diretto tra Cesena e Parma -. L'Under 20 viola scenderà in campo stamani alle ore 11, per la 12a giornata di ritorno, sul campo del Cagliari. Questa la formazione ufficiale:
4-3-2-1: Fei; Sturli, Sadotti, Kospo, Trapani; Montenegro, Deli, Keita; Puzzoli, Atzeni; Braschi. Allenatore: Galloppa
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