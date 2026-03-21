Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di Conference, Repubblica: "Una finale anticipata"

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"Un quarto che profuma di finale anticipata", questo il pensiero de la Repubblica in merito alla sfida che attenderà i viola ad aprile in Conference League contro gli inglesi. "Fin da agosto, dal momento del primo sorteggio per i play off il Crystal Palace era considerato da tutti gli addetti ai lavori lo spauracchio numero uno, insieme allo Strasburgo, tra la Fiorentina e la Conference League. - aggiunge il quotidiano - E l’accoppiamento dei quarti non deluderà le aspettative, con un doppio confronto, il 9 aprile a Londra alle 21, il ritorno una settimana successiva a Firenze alla stessa ora, che promette spettacolo e grande blasone, oltre a essere decisivo nel ranking tra Italia e Inghilterra e come termometro per paragonare i due movimenti calcistici.

Certo, così come i viola, anche il Crystal Palace ha vissuto una stagione al di sotto delle proprie aspettative, ma l’Europa rappresenta l’ultima ancora di salvezza per trasformare un anno grigio in un altro anno storico".