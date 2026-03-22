Canovi sicuro: "Viola, Cremonese, Lecce e Cagliari: la terza retrocessa sarà fra queste"

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Decano degli operatori di mercato, Dario Canovi è stato ospite stanotte della rubrica "A tu per tu", sulle pagine online di Tuttomercatoweb.com. Tra le altre dichiarazioni, Canovi si è concentrato anche sulla zona retrocessione, parlando così della lotta salvezza. "Verona e Pisa mi sembra che abbandoneranno la Serie A. La Cremonese ha battuto il Parma, il Genoa ha perso una partita contro l'Udinese. Ma la lotta riguarda Fiorentina, Cremonese, Lecce e Cagliari".