FirenzeViola Fiorentina formato big contro l'Inter: Kean titolare ma Piccoli è in fiducia e spinge. Gud più di Harrison

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La Fiorentina domani sera al Franchi (ore 20.45) ospiterà l'Inter e Paolo Vanoli contro la capolista chiede uno sforzo ai suoi per chiudere bene questa parte di campionato prima della sosta e, poi dell'ultimo e impegnativo rush finale in cui ci sarà da portare avanti anche la Conference. Tra i convocati in dubbio il solo Nicolò Fortini che non ha ancora recuperato dalla lombalgia, tanto da aver perso anche la chiamata de ct Baldini in Under 21.

Big in campo

Per non rischiare il tecnico si affiderà all'undici che in questo momento dà più garanzie, con tutti i big in campo e qualche inevitabile ballottaggio. In porta ovviamente riprende il suo posto David De Gea mentre la linea difensiva vedrà Dodo e Gosens, che sta riprendendo quella brillantezza che Vanoli gli chiedeva, sulle fasce e Pongracic-Ranieri coppia più collaudata anche se il difensore ligure sta facendo gli straordinari.

A centrocampo qualche ballottaggio

A centrocampo toccherà ancora a Fagioli in cabina di regia mentre la linea a 4 davanti a lui sarà formata da Parisi, il più brillante degli esterni, a destra con Mandragora e Brescianini in mediana, con quest'ultimo più fresco di Ndour che ha giocato molto tra campionato e Conference. Gudmundsson è favorito per il ruolo di esterno sinistro. Harrison esterno sinistro a Sosnowiec si è comunque fatto apprezzare, più di quanto fatto a destra dove per un tempo è stato al di sotto delle attese: vedremo cosa deciderà dunque il tecnico, ma l'islandese sembra in vantaggio nelle gerarchie.

Kean titolare, ma Piccoli in fiducia

Davanti dovrebbe ripartire titolare Kean, così come fatto a Sosnowiec, anche se potrebbe esserci una staffetta con Piccoli che in questo momento è in fiducia, come dimostrano i gol dell'ultima settimana. Il centravanti azzurro in Polonia non ha gradito la sostituzione ma Vanoli non si lascerà certo intimorire nelle scelte dai capricci dell'azzurro che comunque avrà poi l'impegno in Nazionale.

Inter incerottato

Tra le fila dell'Inter come noto sono diverse le assenze, tra Lautaro (coppia obbligata Esposito-Thuram), Bastoni (Carlos Augusto al suo posto) e Mkhitarian mentre recupera Calhanoglu. Chivu come noto sarà squalificato e in panchina andrà Kolarov.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer; Sommer in porta, Carlos Augusto, Akanji, Bisseck; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Di Marco; Pio Esposito, Thuram. All. Kolarov (Chivu squalificato)