Mutu punge Gudmundsson: "Deve dimostrare con continuità. Stasera difficile"

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Dopo esser stato intervistato pochi giorni fa da Radio FirenzeViola, Adrian Mutu si è concesso anche a La Gazzetta dello Sport. L'ex fenomeno rumeno, ai taccuini della Rosea, ha parlato della squadra di Vanoli e della sua possibilità di salvarsi, partendo però da Fiorentina-Inter di stasera: "Una gara molto complicata. La Fiorentina deve dare continuità dopo la vittoria contro la Cremonese, ma contro l’Inter non sarà facile metterli in difficoltà".

Questo invece il giudizio sulla lotta salvezza e sulle chances dei viola: "Ho sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. È una stagione complicata, ma tra campionato e Conference può ancora sistemare l’annata". Infine, l'ex fantasista parla di Gudmundsson e di Kean, a partire dal primo: "Ha qualità, ma deve dimostrarle con continuità. In una stagione così difficile serve il suo contributo concreto". Sul secondo: "Sì, mi aspetto la sua definitiva esplosione. Le aspettative sono alte, sia alla Fiorentina che in Nazionale".