Primavera, la Fiorentina passa 2-1 a Cagliari ed è prima in classifica

Primavera, la Fiorentina passa 2-1 a Cagliari ed è prima in classificaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:08Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera passa a Cagliari per 2-1. I viola si aggiudicano la gara valida per trentunesima giornata di campionato grazie ai gol segnati da Montenegro (40’) e Braschi (66’), a cui ha risposto il rossoblù Mendy (87’) con una rete che non bastata a garantire la rimonta ai padroni di casa. Adesso la squadra di Daniele Galloppa si trova prima in classifica a pari merito con la Roma a quota 53 punti. 