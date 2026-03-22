Franchi, alta affluenza per l'Inter. Cancelli aperti dalle 18:45: la nota della Fiorentina
Cancelli del Franchi aperti già due ore prima della partita. La Fiorentina, tramite i suoi canali ufficiali, annuncia ai tifosi che stasera si recheranno allo stadio per la gara con l'Inter che sarà possibile accedere all'impianto dalle ore 18:45. Non sarà, infatti, una serata banale per l'organizzazione dell'ordine pubblico e della viabilità, con la partita tra viola e nerazzurri in concomitanza col secondo concerto di Achille Lauro al Mandela Forum. Ecco, precisamente, il comunicato diffuso dal club viola sul suo sito:
"La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con l' Inter, domenica 22 marzo alle ore 20.45, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 18:45.
Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters viola a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.
Gli abbonati che hanno acquistato il proprio abbonamento su acffiorentina.com potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli.
Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale".
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